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Bafra'da 23 yaşındaki genç evde tüfekle oynarken silah patladı, sakinler panik yaşadı

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Bafra'da 23 yaşındaki genç evde tüfekle oynarken silah patladı, sakinler panik yaşadı
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Samsun Bafra'da 23 yaşındaki gencin evde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu apartman sakinleri panik yaşadı. Tüfekten çıkan saçma camı delerken odadaki annesi fenalık geçirdi, olayın ardından genç Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki gencin evde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu apartman sakinleri panik yaşadı. Tüfekten çıkan saçma camı delerken, odada bulunan gencin annesi fenalık geçirdi.

Olay, Mevlana Mahallesi Muhtar Kadir Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M.P. (23), babasından kaldığı belirtilen tüfekle evde oynadığı sırada silahın ateş almasıyla patlama meydana geldi. Tüfekten çıkan saçma, evin camına isabet ederek camı delip geçti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve olayın etkisiyle fenalık geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Olayın ardından H.M.P., Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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