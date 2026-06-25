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Derbent Barajı'nda ölü bulunan 2 çocuk annesi kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Derbent Barajı'nda ölü bulunan 2 çocuk annesi kadın, son yolculuğuna uğurlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü'nde otomobilinin içinde ölü bulunan 2 çocuk annesi Esma Yöro Türker (40), gözyaşları arasında toprağa verildi. Harita mühendisi olan kadından 3 gündür haber alınamıyordu.

Samsun'un Bafra ilçesinde Derbent Baraj Gölü'nde otomobilinin içerisinde ölü bulunan 2 çocuk annesi Esma Yöro Türker (40), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bafra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde harita mühendisi olarak görev yapan Esma Yöro Türker'den, 3 gündür haber alınamıyordu. Türker'in kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkisinde su içerisinde bulundu. Bölgedeki vatandaşların aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma su altı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu otomobile ulaşıldı. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Esma Yöro Türker'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yapılan araştırmalarda Esma Yöro Türker'in olay günü sabah saat 04.50 sıralarında otomobili ile tek başına Kolay Kavşağı'ndan Derbent Baraj Gölü istikametine gittiği belirlendi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Cenaze namazı kılındı

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Esma Yöro Türker için Bafra Gazi Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türker'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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