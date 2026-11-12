BAE'nin Fujairah'ında 23 aracın karıştığı kazada 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı, ülkenin Fujairah bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fujairah bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5'i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, acil durum ekipleri ve uzmanların olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı