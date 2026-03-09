Haberler

İran'dan BAE'ye yeni füze ve İHA saldırıları

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını duyururken, İran'dan gelen tehditlere karşılık vermekte olduklarını açıkladı. Önleme çalışmaları sırasında patlama sesleri duyulabileceği uyarısında bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor" açıklamasında bulundu.

İran rejimi, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. BAE ordusunun önleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor" ifadeleri kullanıldı. Önleme çalışmaları sırasında patlama seslerinin duyulabileceği uyarısında bulunuldu. Bakanlık ayrıca, İran'dan daha önce gönderilen İHA'ların imha edildiği anların görüntülerini yayınladı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
