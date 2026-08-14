BAE: İki tankerimize İran saldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

BAE Ulusal Petrol Şirketi ADNOC tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında 2 gemiye saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı, durumun kontrol altında olduğu aktarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının İran tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, ADNOC'a ait iki gemiye yönelik "İran saldırısının" kınandığı kaydedildi. İran Devrim Muhafızları'nın ticari gemileri hedef alarak ve boğazı ekonomik baskı veya şantaj aracı olarak kullanarak "korsanlık eylemleri" gerçekleştirdiği, bunun bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı. Gemilerdeki hasar durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Cumartesi günü de bir ADNOC gemisinin boğazdan geçişi sırasında İran tarafından saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri olan ADNOC, ham petrol, doğal gaz ve rafine ürünleri dünya çapında ihraç ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı