BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah'da yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında, bir dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Abu Dabi Medya Ofisi, olayla ilgili müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Shah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Shah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
