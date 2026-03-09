BAE'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) askeri helikopter düştü. BAE Savunma Bakanlığı, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü belirterek, kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, helikopterin görev uçuşu icra ettiğini belirtti. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı