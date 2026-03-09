Haberler

BAE'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen görev uçuşu sırasında bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle düştü. Olayda iki asker hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) askeri helikopter düştü. BAE Savunma Bakanlığı, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü belirterek, kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, helikopterin görev uçuşu icra ettiğini belirtti. - ABU DABİ

