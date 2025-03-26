Bade İşçil'den İETT eleştirilerine yanıt: Yaşamın bir parçacı oldum

Göz kamaştıran oyunculuğu ve zarif tarzıyla her zaman gözleri üzerine çeken Bade İşçil, bu kez ne bir gala çıkışında ne de lüks bir mekânda objektiflere takıldı. İşçil'i Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görenler, ünlü oyuncunun önce mütevazı bir marketten alışveriş yaptığını, ardından halk otobüsüne binerek yolculuk yaptığınatanıklık etti. Alışılmışın dışında bir yıldız portresi çizen İşçil, gösterişten uzak duruşuyla dikkat çekiyor. Daha önce aşırı tüketimden kaçındığını ve sade bir yaşam benimsediğini dile getiren oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha gündeme geldi. İşçil önceki gün ise Bebek'te toplu taşımaya binerken objektiflere yansımış ve ünlü ismin bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"DOĞANIN, YAŞAMIN BİR PARÇASI OLDUM"

Hakkında çıkan dedikodulara içtenlikle yanıt veren İşçil, şu sözlerle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu, "Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım?? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim."