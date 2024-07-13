Babasının böbreğiyle hayata tutundu, eşiyle birlikte kazada öldü

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek hastası olduğu ve babasının 13 yıl önce yaptığı bağışla yaşama tutunduğu ortaya çıktı.

Kaza, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Belediyesi'nde çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emnine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıllardır babasının böbreği ile hayata tutunuyordu

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Oktay Burkay'ın bebekken yanlış tedavi nedeniyle böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışıyla tekrar yaşama tutunduğu ortaya çıktı. Oktay Burkay'ın 6 aylıkken fıtık ameliyatı olduğu ve iddiaya göre yanlış tedaviden dolayı böbreklerinin iflas ettiği öğrenildi. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki ay boyunca diyaliz tedavisi gören Burkay'a babası Hasan Burkay'ın böbreğini verdiği belirtildi. Oğlu sağlığına kavuştuğu için gözyaşlarına boğulan babanın, "O benim tek oğlum, ona canım feda" ifadelerini kullandığı öğrenildi.