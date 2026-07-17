Madde bağımlısı oğul babasını darp edince kardeşi tarafından bıçaklandı

Kahramanmaraş'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, babasını darp ettiği sırada kardeşi tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Begonya Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen 22 yaşındaki F.C., babasını darp etmeye başladı. Yaşananlara müdahale eden 19 yaşındaki kardeşi A.E.C., ağabeyini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan baba ise Yörükselim Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından A.E.C. polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı