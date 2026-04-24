Babasına ceza, çocuğuna hediye

Adana'da trafik ekipleri motosikletlere yönelik denetiminde fiziksel engelli çocuğunu önlem almadan motosikletin ön tarafında taşıyan babaya cezai işlem uygularken çocuğa hediyeler verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakımyurdu Caddesi'nde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 142 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 44 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 19 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimler sırasında ekiplerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. Bir motosiklet sürücüsünün, fiziksel engelli oğlunu kask takmadan motosikletin ön kısmında taşıdığı görüldü. Polisi karşısında gören baba durdurulurken, yapılan incelemenin ardından sürücüye cezai işlem uygulandı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Trafik ekipleri, küçük çocuğu sevindirerek çeşitli hediyeler verdi. Polis ekipleri babaya, en ufak bir sarsıntıda çocuğun düşebileceğini belirterek daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulama, hem trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken hem de polis ekiplerinin duyarlı yaklaşımıyla takdir topladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı