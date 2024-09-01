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Piknikte tartışma yaşadığı babası ve babasının kadın arkadaşını öldürdü

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. ve babasının kadın arkadaşı F.K. arasında tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu.

OLAYIN ARDINDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Hastaneye kaldırılan baba ve arkadaşı hayatını kaybetti.Olayın ardından E.K, güvenlik güçlerine teslim oldu.Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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