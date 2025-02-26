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Haber alamadığı kızının evine zorla giren baba korkunç manzarayla karşılaştı

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Samsun'da kızından haber alamayan baba, kızının yaşadığı eve gidip kapıyı zorlayarak içeri girdi. Kızını yatak odasında hareketsiz vaziyette bulan baba hemen ekiplere haber verdi. Kronik hastalıkları bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde kızı Cansu Kaplı'dan (32) haber alamayan baba, saat 11.30 sıralarında kızının yaşadığı eve gitti.

KIZINI ODADA HAREKETSİZ BULDU

Burada kapıyı zorlayarak açan baba, kızını yatak odasında hareketsiz vaziyette gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Kaplı'nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber alamadığı kızının evine zorla giren baba korkunç manzarayla karşılaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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