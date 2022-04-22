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Babası oğlunu odasında ölü buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Babası oğlunu odasında ölü buldu

Malatya'da 28 yaşındaki bir genci babası odasında silahla başından vurulmuş halde buldu.

Malatya'da 28 yaşındaki bir genci babası odasında silahla başından vurulmuş halde buldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ali Rıza Karademir'i (28) babası Ş.K. odasında çene altında tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Rıza Karademir'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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