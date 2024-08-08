Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı

Sosyal medyada kızıyla birlikte video çeken babanın sözleri tartışmalara sebep oldu. 55 yaşında olduğunu ve daha önce birçok sevgilisi olduğunu belirten baba, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere tavsiyelerde bulundu.

"EĞER 'YEMİYORSA' KIZIMLA DIŞARI ÇIKMAYACAK"

Benim yanımda kahve parası çay parası ödeyen bir tane kız olmadı" diyen baba, "Benim kızım da hiçbir zaman çay kahve parası ödemeyecek. Eğer 'Yemiyorsa' benim kızımla dışarı çıkmayacak" ifadelerine yer verdi.

"İŞTE BU YÜZDEN TİKTOK KAPATILSIN"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Baba değil soytarı bu", "Sarhoş babadan nasihatler", "İşte bu yüzden TikTok kapatılsın", "Rezalet" şeklinde yorumlar yapıldı.