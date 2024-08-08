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Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı

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Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir baba kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere "Benim kızım hiçbir zaman çay kahve parası ödemeyecek. Eğer 'Yemiyorsa' benim kızımla dışarı çıkmayacak" şeklinde nasihat verdi. Babanın sözleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada kızıyla birlikte video çeken babanın sözleri tartışmalara sebep oldu. 55 yaşında olduğunu ve daha önce birçok sevgilisi olduğunu belirten baba, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere tavsiyelerde bulundu.

"EĞER 'YEMİYORSA' KIZIMLA DIŞARI ÇIKMAYACAK"

Benim yanımda kahve parası çay parası ödeyen bir tane kız olmadı" diyen baba, "Benim kızım da hiçbir zaman çay kahve parası ödemeyecek. Eğer 'Yemiyorsa' benim kızımla dışarı çıkmayacak" ifadelerine yer verdi.

"İŞTE BU YÜZDEN TİKTOK KAPATILSIN"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Baba değil soytarı bu", "Sarhoş babadan nasihatler", "İşte bu yüzden TikTok kapatılsın", "Rezalet" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Baba Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Sercan Özdinc:

Ahir zaman çok kötü olmaya başladı.. Bu nasıl bir genisliktir edep yahu

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Ö AKGÜN:

baba baba değil mamaa gibi konuşuyor ben anlamadım ki

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Barış O. B.:

Peki senin kızın adamın maddi olmayan ihtiyaçlarını karşılayacak mı? Bu ne biçim bir açıklama, şam babası

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Turgut Aydoğdu:

Daha tam baba olamamış. kızı 3 yaşına girince baba olur inşallah.

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