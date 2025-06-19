Babanın Kızına Uyguladığı Şiddet İfadeleri Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızına merdivenden tekme atan baba Turgay T.'nin ifadesinde, kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak bu sırada tekme attığını söyledi. Şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşmesine neden olan baba Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli ifadesinde, kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söyledi.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de Turgay T. (35) isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme atmış, küçük çocuk atılan tekme sonucu merdivenlerden yuvarlanarak düşmüş ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin bir vatandaş ihbarda bulunmuş, ihbarda "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

Konuya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, baba Turgay T. 'kasten yaralama' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de arbede! Vekiller birbirine girdi

TBMM'de arbede! Vekiller yumruklarla birbirine girdi
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
'Zararsız öldürmeyin' dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı

"Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.