Babanın gözyaşlarıyla yalvarıp teslim olmasını sağladığı şüpheli, ikinci operasyonda yakalanacağını anlayınca intihar etti

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat İlçesinde çok sayıda suçtan aranırken operasyon düzenlenen arkadaşının evinde jandarmaya silahla direnen ve babasının gözü yaşlı çağrıları sonunda teslim olan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan bir buçuk ay sonra cinayet şüphelisi olarak kıstırıldığı evde yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde 2 Nisan tarihinde 25 yaşındaki Selim İyiol isimli genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol'un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğunu belirledi. Katil zanlısının Deniz Çekiç olduğunu tespit eden jandarma, zanlının saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan ve 9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu gece Karavca Mahallesinde saklandığı yerde kıstırılan Deniz Çekiç'in in teslim olmayarak tabanca ile intihar ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin, cinayet sırasında aracı kullandığı belirlenen S. D.'yi de yine Karavca mahallesinde ele geçirdiği bildirildi

24 Şubat tarihinde de silahla jandarmaya direndi

Deniz Çelik, 24 Şubat tarihinde de yine jandarma tarafından kız arkadaşının evinde kıstırılmış ve 2 saatlik çabanın sonunda teslim alınmıştı. Yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan Deniz Çelik'in kız arkadaşının evinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören Deniz Çelik, silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Çelik'i ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Çelik'i ikna için ekipler yaklaşık 2 saatlik uğraştı. Bir süre sonra olay yerine Deniz Çelik'in babası M.Ç. geldi.

Oğluna teslim olması için yalvardı

Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç., "Bana, bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım, diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol" dedi.

Babasının ve ekiplerin ikna çalışması sonrasında Deniz Çelik teslim oldu. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ile 6 adet satışa hazır 12 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü. Deniz Çelik, çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ANTALYA