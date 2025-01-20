Babaeski'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde D100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, D100 Karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 59 AIP 763 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ