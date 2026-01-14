Babaeski'de işletmelere yönelik denetimler sürüyor

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personel tarafından, ilçe genelinde faaliyet gösteren ilgili işletmelere yönelik denetimler mevzuat kapsamında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin yasal yükümlülüklere uygunluğu, ruhsat ve belge kontrolleri, hijyen ve çalışma şartları ile kayıt ve izlenebilirlik süreçleri titizlikle inceleniyor. Ayrıca, tüketici sağlığının korunması ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla saha kontrolleri detaylı şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, denetimlerin amacının kamu sağlığının korunması, hizmet ve ürün güvenliğinin sağlanması ile haksız rekabetin önüne geçilmesi olduğunu belirterek, tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklar hakkında gerekli idari işlemlerin uygulandığını ifade etti.

Denetim faaliyetlerini belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde aralıksız sürdüreceği bildirildi. - KIRKLARELİ