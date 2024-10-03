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Babaeski'de Okul Servisi Şoförlerine Güvenlik Eğitimi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okul servisi şoförleri ve rehber personele güvenlik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, araç güvenliği ve emniyet kemerinin kullanımı gibi konular ele alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde okul servisi şoförlerine ve rehber personele güvenlik eğitimi verildi.

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla okul servis araçları şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitimde, trafiğin tanımı ve unsurları, insan, araç, yol ve çevre, araca inme-binme kuralları, araçta bulunması gereken mecburi işaretlemeler, emniyet kemerinin doğru kullanımı, okul servis aracına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar gibi konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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