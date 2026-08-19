Babaeski'de dere boğulması: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dereye girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Babaeski ilçesinden geçen Şeytan Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren 7 yaşındaki Miran Demirtaş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan çocuk, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Miran Demirtaş'ın cenazesi, Babaeski Cedit Ali Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuk, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı