Babadağ'da yamaç paraşütü kazası: "Pilot ve Rus turist yaralandı"

Fethiye Babadağ'da tandem yamaç paraşütü uçuşu sırasında kontrol kaybı sonucu meydana gelen kazada pilot ve Rus turist yaralandı. Yaralılar JAK ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 1900 metre pistinden pilot İ.Ü. yönetimindeki tandem yamaç paraşütü ile Rus uyruklu yolcu A.S. havalandı. Uçuşun bir süre ardından paraşütün kontrolünün kaybedilmesi sonucu ekip, Babadağ'ın 1200 metre pistinin yakınındaki ormanlık alana düştü. Kazada pilot ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
