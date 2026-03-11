Babaannesini darbedip ziynet eşyalarını gaspeden torun tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir şahıs, babaannesini darbederek kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını gaspettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Z.D. (24), 75 yaşındaki babaannesi Asiye D.'yi darbederek kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla tüm kolluk birimlerine bildirilen Z.D., yürütülen çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Z.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı