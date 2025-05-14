Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Baba, Oğlunu Vurarak Hayatına Son Verdi

Baba, Oğlunu Vurarak Hayatına Son Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, baba ile 22 yaşındaki oğlu arasında yaşanan silahlı çatışmada genç hayatını kaybetti. Olay sonrası baba gözaltına alındı.

Baba, oğlunu vurdu

Baba ile oğul arasındaki silahlı çatışmada 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan silahlı çatışmada, 22 yaşındaki oğul hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 22 yaşındaki H.Ş., aralarında husumet olan babası ile tartışmaya girdi. Tartışmadan bir süre sonra aynı adrese motosikletle gelen H.Ş. silahla babasının bulunduğu daireye ateş etti. Baba N.Ş. de evde bulunan pompalı tüfekle oğluna balkondan kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden H.Ş. ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlıca gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralı H.Ş. de yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

22 yaşında ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ş., sonrasında Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan H.Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.