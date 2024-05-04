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Baba Hayatını Kaybetti, Anne ve Çocukları Yaralandı

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Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkıp refüje çarpması sonucu baba hayatını kaybetti, anne ve çocukları ise ağır yaralandı. Kazada araç hurdaya dönerken, çevredekiler yaralılara yardım etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilde bulunan baba hayatını kaybederken, anne ve çocukları ise ağır yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerince baba E.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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