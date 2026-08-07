Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret eden şahsa ev hapsi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına yönelik paylaşım yapan bir şahıs, gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi olmuştu. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı vermişti. Şikayete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, söz konusu sosyal medya hesapları hakkında savcılığa şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Yaz Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşan şahsa 'ev hapsi' tedbiri

Sosyal medya üzerinden Aziz Yıldırım'ın kızı mağdur Yaz Yıldırım'ın kişisel verilerini ve fotoğraflarını rızası dışında paylaşan Cengiz Y. İsimli şahıs, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şahıs, savcılık ifadesinin ardından, 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı