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Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait 3 İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonları devam ediyor.

İHA'LARLA AZERBAYCAN MEVZİLERİNDE KEŞİF UÇUŞU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam ve bu sabah Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait toplam 3 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait mevziler üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Bakanlık, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'ların Azerbaycan askerlerinin müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ DE AÇILDI

Bakanlık aynı zamanda, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Gorus, Basargeçer ve Çemberek ili yönündeki mevzilerinden, Azerbaycan Ordusu'nun mevzilerine aralıklı olarak ateş açtığını da kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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