Haberler

Azerbaycan'da nehre düşen çocuğu polis kurtardı, dede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde nehre düşen çocuk, polis memurunun müdahalesiyle kurtarıldı. Torununu kurtarmak için suya atlayan 65 yaşındaki dede ise akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde nehre düşerek mahsur kalan çocuk, olay yerindeki polis memurunun müdahalesiyle kurtarıldı. Torununu kurtarmak için suya atlayan dede ise akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın Kusar bölgesinde bir çocuk nehre düştü. Azerbaycan medyasında yer alan bilgilere göre, yardım bekleyen çocuk, olay yerinde bulunan ve Kusar İlçe Polis Şubesi'nde görev yapan bir polis memurunun hızlı müdahalesi sayesinde sudan çıkarıldı.

Olayda, 65 yaşındaki dede Şamil Muradov'un da torunun kurtarmak için suya girdiği kaydedildi. Ancak, Muradov'un güçlü akıntıya kapıldığı ve boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu

İşçiler tarafından bulundu! Çöplükten vahşet çıktı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Türkiye'yi hedef alan parlamenterin maskesi düştü

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor