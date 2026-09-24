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Azerbaycan'da Birliğin Gücü-2026 tatbikatında terörist mevzileri imha edildi

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Azerbaycan'da düzenlenen Birliğin Gücü-2026 tatbikatında Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personeli görev aldı. Topçu birliklerinin hassas atışlarıyla terörist mevzileri, sığınakları ve başlıca askeri hedefler imha edildi.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katıldığı "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında gerçekleştirilen hassas topçu atışlarıyla terörist mevzileri, sığınakları ve başlıca askeri hedefleri imha edildi.

Azerbaycan'da "Birliğin Gücü - 2026" ortak askeri tatbikatı düzenleniyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; tatbikata katılan Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personeli, belirlenen plan doğrultusunda farklı eğitim ve muharebe senaryoları kapsamında uygulamalı görevler gerçekleştirdi. Tatbikata katılan topçu birliklerinin gerçekleştirdiği hassas atışlarla teröristlerin mevzileri, sığınakları ve başlıca askeri hedefler tamamen imha edildi.

Tatbikatın hazırlık aşamasında Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'dan askeri personelin birlikte görev yaptığı belirtilen açıklamada, askerlerin görevlerini yerine getirirken profesyonellik ve yüksek muharebe hazırlığı sergilediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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