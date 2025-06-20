Ayvalık'ta Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mutluköy Mahallesi Kilisetepe mevkisinde, zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Mutluköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarıyla kaplı Kilisetepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri ve iki amfibik söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü bölgede, yangının büyümemesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR