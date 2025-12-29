Haberler

Ayvalık açıklarında 10 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 10 göçmen kurtarıldı
Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk hava nedeniyle zor durumda kalan göçmenlere insani yardımlarda bulunuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Ayvalık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

TCSG-6 ve KB-115 isimli Sahil Güvenlik botları kısa sürede olay yerine ulaşarak, soğuk hava nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşayan 10 göçmeni kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen aralarında bir de çocuğun bulunduğu göçmenlere yiyecek, ilaç, kıyafet ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

10 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

