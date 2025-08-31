Ayvalık'ta Yasa Dışı Alkol Operasyonu: 120 Litre Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla temin edilen 120 litre etil alkol ele geçirildi.

AAyvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonda toplam 120 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan K.B.Ö. ve S.G., gözaltına alındı. Zanlılar, mahkemece, 5607 sayılı kanun kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BALIKESİR