Ayvalık'ta Yasa Dışı Alkol Operasyonu: 120 Litre Ele Geçirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan iki operasyonda yasa dışı yollarla temin edilen 120 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan iki kişi gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.
AAyvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları iki ayrı operasyonda toplam 120 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan K.B.Ö. ve S.G., gözaltına alındı. Zanlılar, mahkemece, 5607 sayılı kanun kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa