Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 194 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 194 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 bin 194 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelilerle ilgili adli tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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