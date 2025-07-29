Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 194 Hap Ele Geçirildi

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 194 Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir süredir takip ettikleri 3 şüphelinin kent dışından Ayvalık'a sentetik hap getireceğini tespit etti.

Adeta amansız bir takip başlatan Ayvalık Narkotik Polisi, 3 şüphelinin kullandıkları aracı, Ayvalık girişinde polisiye filmleri aratmayacak bir operasyonla durdurdu.

Polis ekiplerinin araçta yaptıkları aramalarda, aracın gizli bölmelerinden piyasa değeri 500 bin TL ila 600 TL arasında değişen 7 bin 194 adet sentetik hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına R.A, T.K. ve M.K. isimli 3 şüpheli, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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