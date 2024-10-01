Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 34 bin 650 TL ele geçirildi.

Ayvalık'ta zehir tacirlerine darbe

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik polis ekiplerinin Ayvalık ilçe merkezinde 'torbacı' olarak da isimlendirilen uyuşturucu satıcıları ve bu kişilere uyuşturucu madde temin eden şahıslara yönelik yapılan yeni bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı.

Ekiplerin son olarak gerçekleştirdikleri planlı operasyonda yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken; 5 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 2.30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonların artarak süreceği bildirildi.

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Balıkesir Politika Güvenlik Narkotik 3-sayfa Ayvalık

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi? İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı? İran NATO üyesi mi? İran NATO'ya üye mi? 2 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye Ortadoğu ülkesi mi? Türkiye dünyada hangi bölgede? Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });