Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.45 sıralarında; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Sarımsaklı kavşağında Bekir Erin idaresindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet ile M.K. idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Bekir Erin, olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Ş.T. ile diğer araçta bulunan M.K. ağır yaralı olarak olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edildi.

Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası olan, ilçede mermercilik yaptığı öğrenilen 51 yaşındaki Bekir Erin'in ani ölümü ise Ayvalık'ta büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR