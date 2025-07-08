Ayvalık'ta Tırın Kamyonete Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Ayvalık'ta Tırın Kamyonete Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın kamyonete çarpması sonucu kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve acil yardım ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır, bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-787 karayolunun, Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren sapakta; Celal Balık yönetimindeki 35 YLS 93 plakalı tır, sinyalizasyon ışıklarının önünde İsmail Demirkan yönetimindeki 10 ALM 891 plakalı su dağıtımı yapan bir kamyonete çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonette sıkışan sürücü İsmail Demirkan, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılarak, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edildi.

Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Demirkan'ın ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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