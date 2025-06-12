Ayvalık'ta Silahlı Saldırı Sonrası İntihar Olayı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da 4 yıl önce ayrıldığı eşini silahla yaralayan şahıs, olay sonrasında saklandığı kabristana, jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından elindeki silahla intihar ederek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova mahallesi Sahil mevkiinde kebapçılık yaptığı öğrenilen A.A. (43), 4 yıldan bu yana ayrı yaşadığı eşi C.A.'yı sokak ortasında silah yaraladı. A.A., olay sonrasında Altınova Kabristanı'na giderek orada saklandı. Jandarma ekipleri, Altınova Kabristanı'nda bir kişinin silahla intihar ettiğine ait ihbarı alınca kabristan gittiklerinde, intihar edenin A.A. olduğunu tespit etti.

Ayvalık'ta bir gözlük fabrikasında çalışan iki çocuk annesi C.A., bugün saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bu sırada bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu B.A. ile karşılaşan C.A., birlikte apartmandan indi.

Apartman kapısının önüne geldiklerinde C.A.'nın önü bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.A. tarafından kesildi. A.A., yanındaki tabancayı eşine doğru doğrultup, peş peşe ateşledi. C.A. çenesi ve omzundan yaralandı. A.A., ardından bu defa tabancasını panikle kaçmaya çalışan B.A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Ancak, tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine A.A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan C.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralı C.A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Jandarma olayın adından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, Altınova Mezarlığı'nda bir kişinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine mezarlığa geçen polis ekipleri intihar eden kişinin A.A. olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR