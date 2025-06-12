Ayvalık'ta Silahlı Saldırı Sonrası İntihar Olayı

Ayvalık'ta Silahlı Saldırı Sonrası İntihar Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 4 yıl önce ayrıldığı eşini silahla yaralayan bir şahıs, jandarma ekiplerinin geldiği kabristanda intihar etti. Eşi C.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da 4 yıl önce ayrıldığı eşini silahla yaralayan şahıs, olay sonrasında saklandığı kabristana, jandarma ekiplerinin gelmesinin ardından elindeki silahla intihar ederek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova mahallesi Sahil mevkiinde kebapçılık yaptığı öğrenilen A.A. (43), 4 yıldan bu yana ayrı yaşadığı eşi C.A.'yı sokak ortasında silah yaraladı. A.A., olay sonrasında Altınova Kabristanı'na giderek orada saklandı. Jandarma ekipleri, Altınova Kabristanı'nda bir kişinin silahla intihar ettiğine ait ihbarı alınca kabristan gittiklerinde, intihar edenin A.A. olduğunu tespit etti.

Ayvalık'ta bir gözlük fabrikasında çalışan iki çocuk annesi C.A., bugün saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bu sırada bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu B.A. ile karşılaşan C.A., birlikte apartmandan indi.

Apartman kapısının önüne geldiklerinde C.A.'nın önü bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.A. tarafından kesildi. A.A., yanındaki tabancayı eşine doğru doğrultup, peş peşe ateşledi. C.A. çenesi ve omzundan yaralandı. A.A., ardından bu defa tabancasını panikle kaçmaya çalışan B.A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Ancak, tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine A.A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan C.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralı C.A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Jandarma olayın adından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, Altınova Mezarlığı'nda bir kişinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine mezarlığa geçen polis ekipleri intihar eden kişinin A.A. olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı

İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası ünlü firmanın hisseleri bir anda çakıldı
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.