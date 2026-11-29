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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kuzeydoğudan esen kuvvetli poyraz, günlük yaşamı ve deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Saatte 45-60 kilometre hızla esen rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren ani hamlelerle 90 kilometreyi aşabileceği belirtiliyor.

Ayvalık'ta etkili olan şiddetli poyraz, özellikle sahil şeridinde küçük balıkçı teknelerine zor anlar yaşatıyor.

Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bağlandıkları halatlar kopan bazı balıkçı tekneleri kıyıya doğru sürükleniyor.

Şu ana kadar herhangi bir teknenin battığına ilişkin bilgi ulaşmazken, poyrazın akşam saatlerinde etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Vatandaşlara fırtına uyarısı

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize açılmamaları, sahil şeridinde dikkatli olmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile çatı ve tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özellikle balıkçıların ve tekne sahiplerinin şiddetli poyraza karşı gerekli güvenlik önlemlerini almaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı