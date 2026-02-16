Haberler

Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi.

  • Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Sahili'nde bir kadın cesedi bulundu.
  • Kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi.
  • Kadının kimliği henüz tespit edilemedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sarımsaklı Sahili'nde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK DEĞERLENDİRMELER TEK BİR ŞÜPHE ÜZERİNDE

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kıyıya vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kadının yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmen olduğu iddia edildi.

Sarımsaklı sahiline kadın cesedi vurdu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Sarımsaklı sahiline kadın cesedi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Midilli Adasına en yakın yer Assos , Behramkale'dir. Ayvalık ne iş..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte imza attığı 13. ülke
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak