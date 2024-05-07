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Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda, 545 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Ayvalık'ta polisten uyuşturucu operasyonu

545 kök Hint Keneviri ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen bir eve operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; 545 kök Hint keneviri ile ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi.

Operasyonda; H.M. isimli şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli soruşturmasının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürülen H.M. isimli şahıs, yapılan yargılanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Balıkesir Ayvalık Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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