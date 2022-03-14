Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi'nde pazar günleri kurulan semt pazarı girişinde bir motosiklet ile panelvan araç çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Salih Bağış ve Polat Ergül yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Ayvalık'ta motosiklet ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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