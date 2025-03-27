Ayvalık'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçırdığı belirlenen 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Güneş Adası açıklarında bir tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, Güneş Adası'na yanaştı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, adada gerçekleştirdikleri operasyonla C.Ş. isimli şüpheliyi ele geçirdi. C.Ş'nin kiraladığı otomobil ile kaçak göçmenlerle birlikte Ayvalık'a geldiği ve otelde konaklamasının ardından 3'ü çocuk 5 yabancı uyruklu göçmeni teknesine alıp göçmen kaçakçılığı yaptığı esnada Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda, C.Ş.'ye göçmen kaçakçılığı konusunda yardım ettiği belirlenen; E.S.T. (21), B.K. (23), F.G. (19) ve K.K.Ş. (17) isimli 4 şüpheliyi daha yakaladı. 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yapılan ilk sorgulamalarının ardından, Ayvalık Adliyesi'ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan C.Ş.'nin yanı sıra kendisine yardım eden E.S.T. ve B.K. tutuklandı. Zanlılardan F.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.K.Ş ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konakladıkları otele ise gerekli cezai işlemler yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik sürdürdükleri çalışmaların artarak süreceğini açıkladı. - BALIKESİR