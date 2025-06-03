Ayvalık'ta Balıkçı Teknesi Su Alarak Battı

Ayvalık'ta Balıkçı Teknesi Su Alarak Battı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, imbat rüzgarı nedeniyle su tahliye sistemindeki arıza sonucu demirli bir balıkçı teknesi battı. Tekne su alarak kısa sürede battı, olay sosyal medyada ilgi gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kıyıya demirli olan bir balıkçı teknesi, su tahliye sistemindeki arıza nedeniyle su alarak battı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında yaşanan ani hava değişikliği sonrası sert esen imbat rüzgarı, kıyıda demirli bulunan "İstanbul" isimli balıkçı teknesinin su tahliyes sisteminde bir arıza nedeniyle su almasına neden oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, teknede kimse bulunmazken, bir anda su almaya başlayan tekne kısa sürede battı. Batan teknenin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vatandaşlar, imbatın aniden bastırdığını ve hazırlıksız yakalanan teknenin zarar gördüğünü ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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