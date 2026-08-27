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Ayvalık'ta aynı günde iki kez yangın: 7 kişi tahliye edildi

Ayvalık'ta aynı günde iki kez yangın: 7 kişi tahliye edildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki dairede aynı gün iki kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 7 kişi tahliye edildi, bazı vatandaşlar ve itfaiye erleri dumandan etkilendi. Daire mühürlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Aliçetinkaya Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki dairede aynı günde iki kez yangın çıktı.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Aliçetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde Cumhuriyet Apartmanı bodrum katındaki dairede saat 16.30'da çıkan yangını söndürdü. Ancak saat 23.00 sıralarında aynı apartmanın yine aynı bodrum katındaki dairede bir kez daha yangın çıktı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin de güvenliği sağladığı yangına müdahale eden Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, mahallede büyük bir paniğe neden olan yangına müdahale ederek bir kez daha söndürmeyi başardı.

İtfaiye ekipleri apartmandaki 7 kişiyi tahliye etti

Apartmandaki yoğun duman nedeniyle çok sayıda apartman sakiniyle, bazı itfaiye erleri de yoğun dumandan etkilenerek, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulanslarında tedavi altına alındı.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri bodrum katındaki dairede uzun süre soğutma çalışması yaparken, iki kez yangın çıkan bodrum katındaki daire mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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