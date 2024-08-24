Ayvalık'ta 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 5'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkiinde, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Ayvalık-Koldes) ile İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler birlikte harekete geçerek 5'i çocuk 10 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Ekipler tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR