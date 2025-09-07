Haberler

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen faciası: 5 ölü, 1 kayıp

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen faciası: 5 ölü, 1 kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kayıp olan 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botunun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kayıp olan 1 kişi için ise havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Çarpışmanın ardından denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 1 göçmenin ise ağır yaralı olarak hastaneye sevki sağlandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.