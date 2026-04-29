Ayvalık açıklarında durdurulan teknede 158 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında durdurulan teknede 158 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu; deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-107) tarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda; 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
