Ayvalık Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, insani yardımların ardından yasal işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından Midilli Adası'na doğru yol alan lastik bot durdurularak içerisindeki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 42 göçmene, burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

42 düzensiz göçmen daha sonra yasal işlemler yapılarak Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR

