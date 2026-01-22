Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 29 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3'ü çocuk 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah sat 04.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Hemen harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik ekibi tarafından hareketli lastik bot Ayvalık açıklarında durduruldu.

Lastik botun içerisinde ele geçirilen 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan 29 göçmen haklarında yasal işlemler yapıldıktan sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR